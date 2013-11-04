الابراج الفلكية تتنبأ بـ نتيجة محاكمة الرئيس المعزول

يبدو أن الفلك أيضا لا يتعاطف مع الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، والذي يكشف تاريخ ميلاده الموافق يوم 8 أغسطس 1951، أنه من مواليد برج الأسد الذي يقع مواليده بين يومي 23 يوليو و22 أغسطس.



حيث يشير طالع المعزول يوم محاكمته الموافق الاثنين 4 نوفمبر 2011 إلي حظ سيئ، وينبهه إلى أن الأمور ليست في صالحه ذلك اليوم وستعاكسه منذ الصباح.



كما يحذره من التحالفات المشبوهة والتسرع في البت في الأمور، ويطالبه بأن يكون مرنا وأن يتحاشى اتخاذ مواقف قاسية وحازمة.



ويقول البرج أيضا للمعزول: "تبدو اليوم سلبي المزاج وعليك أن تواكب التطورات دون اعتراض وأن تنتظر فرصة أفضل للإعلان عما تريده".



كما يشير أيضا إلي تحديات قانونية وإدارية يواجهها صاحبه، مؤكدا أنها قد تكون عابرة.



ومن الناحية النفسية، يطالبه البرج بأن يحضر نفسه ليوم من الغليان، حيث سيعيش خلاله معاناة عاطفية ويتعرض لخيانة ثقة أو لإهمال متعمد أو غير متعمد.



أما صحيا، فينصحه البرج بأن يتمالك نفسه لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر.

شبكةعيونالإخبارية

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