ضبط 4 قطع سلاح ناري و 538 مخالفة مرورية وتنفيذ 246 حكم فى حملة امنية مكبرة بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة امنية تحت اشراف اللواء / إبراهيم صابر مدير امن سوهاج استهدفت شوارع وميادين مدينة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية والمرافق وايضا قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين وضبط المتهمين المطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفه وضبط كافة الجرائم الجنائية والمطلوبين فـي أحكام قضائية والأسلحة المتنوعة والسرقات.

-في مجال المخالفات المرورية تم ضبط 538 مخالفة مرورية بيانها كالاتي :- 175 سحب تراخيص و 6 رادار و 106 تصالح فوري وحجز 7 دراجة بخارية وحجز 1 سيارة و 243 مخالفة علي نموذج 125مرور.

-وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ عدد 246 حكم على النحو التالي :- 1 جناية و 121 جزئي و 62 مستأنف و 48 غرامات جزئيه و 5 غرامات مستأنفه و 9 مخالفات جزئية و 3940 ج مبالغ محصله .

-ففي مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 4 سلاح ناري بيانها كالتالي :- عدد 1 بندقية نصف الية ،و عدد 1 مسدس ،و عدد 1 فرد صناعة محلية .

-وفى مجال ضبط الاسلحة البيضاء تم ضبط عدد 3 قطع سلاح ابيض .

-وفي مجال قضايا المخدرات تم ضبط عدد 2 قضية تعاطي لكلاً من :- ( السيد محمد عبد الرحمن محمد 63 سنة ويقيم بلصفورة وبحيازته قطعة كبيرة تزن 100 جرام يشتبه ان تكون لجوهر الافيون و 443 زجاجة خمور مختلفة ومبلغ مالى 570 جنيه ،و ابو عمره عاشور احمد عبد الرحيم 36 سنة ويقيم شارع السوق بجرجا وبحيازته 25 قرص ترامادول المخدر ومبلغ مالي 55 جنيه) وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

كما تم ضبط عدد 1 قضية تعاطي اخري .

-وفي مجال قضايا التموين تم تحرير 19 مخالفة تموينية بيانها كالاتي :- 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 محاضر عدم الأعلان عن أسعار و 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و 3 محاضر تجميع كمية من البنزين المدعم لبيعها بالسوق السوداء و 4 محاضر تجميع كمية من اسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء .

-وفى مجال قضايا مكافحة جرائم السرقات تم ضبط عدد 1 قضية للمتهم / عيد سليم الحمسي ابو زيد 27 سنة عاطل ومقيم جهينة الغربية وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا “ضرب – سلاح – مخدرات”وذلك اثناء قيامه بالشروع فى سرقة السيارة رقم (3979 هـ ب أ) ملك المدعو / جوزيف لويس اقلاديوس 53 سنة مدير هندسة أثار عرابة ابيدوس ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بكسر زجاجها وسرقة الاب توب اثناء وقوفها بشارع النيل – دائرة القسم .

-وفى مجال مكافحة جرائم الاموال العامة تم ضبط عدد 1 قضية بيانها كالتالي :- ضبط كلاً من (السيد محمد عبد الرحمن محمد 63 سنة عامل ،و محمد احمد على حسين 49 سنة عامل ،و اسماعيل احمد على حسين 47 سنة عامل ،و جمال السيد عبد الحميد 53 سنة عامل ،و حمادة احمد محمود عثمان 32 سنة ،و احمد خلف عبد اللطيف 25 سنة عامل ،و محمود محمد على سليمان 37 سنة عامل ،و عسكرية ابراهيم ابو الليل 47 سنة ربة منزل) اثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الاثار بمنزل الاول .

-وفى مجال ضبط المتهمين المطلوبين فى قضايا مختلفة تم ضبط السيد بخيت احمد محمد 35 سنة عامل ومقيم جهينة الغربية والمطلوب ضبط واحضارة فى قضية (خطف وسرقة بالاكراه وهتك عرض) .

-وفى مجال مكافحة جرائم الآداب العامة تم ضبط عدد 2 قضية خمور .

تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطين .