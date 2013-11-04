وزير الداخلية يشكر قوات تأمين محاكمة المعزول ويطالبها بالتصدى للشغب

وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من داخل غرفة عمليات الوزارة الشكر لقوات الشرطة التى نفذت خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات من تنظيم الإخوان فى قضية أحداث الاتحادية.

وطالب وزير الداخلية فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" القوات بضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أية ردود أفعال من قبل عناصر تنظيم الإخوان، وإجهاض أى محاولات لإثارة الشغب أو قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.

وأكد وزير الداخلية استمرار رجال الشرطة فى آداء رسالتهم النبيلة فى حفظ أمن وآمان المواطن، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.