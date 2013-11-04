22 لاعبا من ريال مدريد يستعدون لموقعة يوفنتوس

(إفي) - سافر جميع لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني اليوم إلى مدينة تورينو الإيطالية استعدادا لمواجهة يوفنتوس الثلاثاء ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، عدا فابيو كوينتراو الذي تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر.

ولم يتخلف أي من اللاعبين الـ22 في الفريق الأول عن استدعاء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للسفر باستثناء كوينتراو الذي يخضع للعلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة رايو فايكانو في الدوري والتي انتهت بفوز الملكي 3-2.

ومن المنتظر أن يقوم أنشيلوتي باستبعاد أربعة من اللاعبين قبل ساعات على بدء مباراة يوفنتوس في الجولة الرابعة والتي قد تثمر عن تأهل الريال إلى الدور التالي من البطولة القارية.

يذكر أن يوفنتوس تلقى هزيمة أمام الريال في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحتل "الملكي" صدارة المجموعة الثانية في البطولة بتسع نقاط، ويليه جلطة سراي التركي بأربع ويوفنتوس بنقطتين وأخيرا كوبنهاجن بنقطة.

وتم استدعاء كل من إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وخيسوس فرناندث وداني كارباخال والبارو أربيلوا وبيبي وفاران وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو وسامي خضيرة وكاسيميرو وتشابي ألونسو وياراميندي ومودريتش ودي ماريا وخيسيه وإيسكو وبيل وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وموراتا.