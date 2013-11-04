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مدير أمن الاسكندرية : مرسى وصل فى طائرة تابعة للجيش وقام بتنفيذ قوانين السجون

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مدير أمن الاسكندرية : مرسى وصل فى طائرة تابعة للجيش وقام بتنفيذ قوانين السجون مدير أمن الاسكندرية : مرسى وصل فى طائرة تابعة للجيش وقام بتنفيذ قوانين السجون

قال اللواء امين عز الدين مدير امن الأسكندرية : ” أن الرئيس السابق محمد مرسي حضر فى طائرة تابعة للقوات المسلحة الى منطقة سجن برج العرب فى تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا ، وانه تقبل الامر الواقع ولم يبدي اى رد فعل الىى انه قام بتنفيذ القوانين الخاصة بالسجون “.

واضاف عز الدين : ” أن أجهزة الامن قامت بوضع خطة أمنية لتأمين السجن بالتنسيق مع قوات المسلحة وادارة مصلحة السجون فى وجود اللواء محمد راتب مساعد وزير الداحلية لقطاع السجون ، والذى اشرف على الغرفة التى سيسجن بها مرسي وانه تم وضع كاميرات مراقبة من داخل وخارج السجن بالإضافة الى ان مبني السجن يبعد عن مدينة الاسكندرية بما يقرب ب50 كيلوا متر مربع ” .

واكد عز الدين : ” أن اجهزة الامن تمكنت من القبض على 29 متهم فى احداث العنف التي شهدتها مديرية الامن ، وحذر عز الدين انصار الاخوان او المخربين ومثيري الفوضي بالاقتراب من السجن سوف يتم التعامل معه بحزم وقوة بالقانون ، مؤكدا بان السجن يخضع لحراسة امنية مشددة بالتنسيق مع القوات المسلحة “.

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