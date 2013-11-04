قوات خاصة تؤمن سجن برج العرب بالإسكندرية لإستقبال الرئيس المعزول

وصلت قبل قليل قوات الفرقة “777″ إلى محيط سجن برج العرب لتأمين وصول الرئيس المعوزل محمد مرسى بينما تقوم المخابرات الحربية والعامة بتمشط جميع المساكن المحيطة بالسجن، تحسباً لإندلاع أعمال عنف من أنصار المعزول بمجرد وصول المروحية التى تقله إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن اليوم الإثنين تبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعوانه عن وقائع قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية، أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره، وهي الأحداث التي جرت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ”موقعة الاتحادية”، والتي راح ضحيتها عشرة قتلى من بينهم الصحفي الحسيني “أبو ضيف”، الذي تم استهدافه برصاصة بالرأس.

ويواجه الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من انصاره تهمة الشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار، والترصد لـ 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة.