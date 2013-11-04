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بالصور.. "تجارة الإسماعيلية" توزع حاسبات على الطلاب المتفوقين

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نظمت كلية التجارة جامعة قناة السويس، ظهر اليوم الاثنين، بالتنسيق مع وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية، حفل توزيع الحاسبات اللوحية (أينار) على الطلاب المتفوقين، وذلك بمدرج (3) مبنى تعليمى (2)، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين وطلاب الكلية برعاية الدكتور سيد محمد جاد الرب عميد الكلية، والدكتور سيد أبوضيف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صفاء عبد الدايم، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبير رياض، المدير التنفيذى لوحدة الخدمات الإلكترونية، والدكتور أشرف غالى، منسق مشروع توزيع الحاسب، وإيمان الشافعى، مديرة رعاية الشباب بالكلية، وتم توزيع الحاسبات على 9 من طلاب الكلية المتفوقين.

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