أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد عبده يلحن لكارمن سليمان

Google+ Print
محمد عبده يلحن لكارمن سليمان محمد عبده يلحن لكارمن سليمان

انتهت نجمة Arab Idol كارمن سليمان من تسجيل أغاني ألبومها الأول، الذي حددت بداية العام الجديد لطرحه في الأسواق.
ويحتوي الألبوم على 10 أغان تتنوع بين المصري والخليجي، تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين مثل محمد رفاعي أمير طعيمه ، نادر عبد الله، ناصر الجيل ، محمود خيامي ، وليد سعد ، رامي جمال، أسامه الهندي ، نادر حمدي وهندسة صوت هاني محروس وقام بالإشراف على الألبوم د . داود جميعي .
كما قام فنان العرب محمد عبده بتلحين أغنية لها وهي " أخباري " من كلمات الشاعر عبد اللطيف ال شيخ ، وقامت بتصويرها منذ أسبوع مع المخرج فادي حداد في لبنان وقد استغرق التصوير يومين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي