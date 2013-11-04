محمد عبده يلحن لكارمن سليمان

انتهت نجمة Arab Idol كارمن سليمان من تسجيل أغاني ألبومها الأول، الذي حددت بداية العام الجديد لطرحه في الأسواق.

ويحتوي الألبوم على 10 أغان تتنوع بين المصري والخليجي، تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين مثل محمد رفاعي أمير طعيمه ، نادر عبد الله، ناصر الجيل ، محمود خيامي ، وليد سعد ، رامي جمال، أسامه الهندي ، نادر حمدي وهندسة صوت هاني محروس وقام بالإشراف على الألبوم د . داود جميعي .

كما قام فنان العرب محمد عبده بتلحين أغنية لها وهي " أخباري " من كلمات الشاعر عبد اللطيف ال شيخ ، وقامت بتصويرها منذ أسبوع مع المخرج فادي حداد في لبنان وقد استغرق التصوير يومين.