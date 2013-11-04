العثورعلى عجوز مذبوحًا بالمنوفية

تلقى اللواء ” سعيد توفيق ” مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطاراً من العميد ” بليغ إدريس ” مأمور مركز أشمون يفيد بعثور الرائد ” محمد السخاوي” رئيس مباحث أشمون على جثة ” ه س ر ر ” 65 سنة مقيمة بكفر أبو محمود التابعة لمركز أشمون بالمنوفية ، والتي وجدت وسط حزيرتها مقتولة وغارقة وسط بركة من الدماء ، ومصابة بضربة شديدة على الرأس شجتها وثقبت الجمجمة ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت قوات المباحث قد توجهت إلى مقر الجريمة بعد تبليغهم من ” ا س ن ” 46 سنة مقيم بكفرالشرفاء بالقليوبيبة ، زوج نجلة المجني عليها والذي إكتشف مقتل والدة زوجتة وعثورة على جثمانها وسط الجزيرة ، وإتهامة ل ” م س س ز ” 25 سنة مقيم بكفر أبو محمود ، بقتل والدة زوجتة .

وعلى الفور تم تكثيف التحريات وعمل فريق بحث برئاسة المقدم “مصطفى النشال” والرائد “محمد السخاوي” من أجل كشف ملابسات الواقعة ، وبالتحري حول المتهم تبين انه توجة إلى أحد محلات الصاغة عقب الجريمة مباشرة لبيع ما أخذه من مصوغات من المجني عليها .

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث الشرطة على رأسها النقيب “محمد أحمد جاد” والنقيب “طارق مسعد” والنقيب “مراد أبو الدهب” إلى محل الصاغة ووجد عنده المصوغات ” عدد 2 اسورة فضة ، ساعة ذهبية اللون ودبلة ، وقامت القوات بأخذ المضبوبطات وكثفت التحريات حول المتهم إلى أن تمكنت من القبض عليه فى أحد الأماكن المتطرفة بمركز أشمون بالمنوفية .

وبعرض المضوبطات على نجلة المجنى عليها أقرت بانها مصوغات والدتها التى كانت ترتديها قبل وقوع الحادث ، وطالبت بالقصاص من القاتل وأن يكون عبرة لمن يعتبر حتى لا يقوم أي أحد بالتفكير مرة أخرى فى مثل هذا العمل مشيرة إلى أن المتهم كان قد سرق من والدتها منذ اقل من ستة أشهر حلق ذهبي وإنهم فضلوا عدم تحرير محضراً ضدة على أمل أن ينصلح حالة لكن إزداد سوءا .

وتم تحرير المحضر رقم 55197 جنح مركز أشمون ، وتباشر النيابة التحقيقات .