مرسي أمام القاضي : أنا رئيس الجمهورية ووقعت فريسة لـ “الخيانة و الانقلاب”

تحدث المتهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول إلى محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، في اولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ، و14 اخرين من قيادات الاخوان ، وذلك لإتهامهم بإرتكاب أحداث قصر الإتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012, وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام قصر الاتحادية ، أثناء إثبات حضوره ودفاعه قائلا “أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وموجود الأن في هذا المكان بسبب الإنقلاب الذي يعد جريمة وخيانة للوطن ..فأنا رئيس جمهورية وقع فريسة للإنقلاب و إن هذه المحاكمة غير دستورية” وحاول القاضي إسكاته إلا أنه رفض وأصر على الحديث وحدثت مظاهرات فى قاعة المحكمة وحالة من الفوضى مما اضطر القاضى إلى رفع الجلسة.

وكشفت التحقيقات أنه في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره “مرسي” إحتشدت قوى المعارضه أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضهم للإعلان الدستوري , وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس السابق من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخليه السابق عده مرات فض الاعتصام، الا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد شيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق باستدعاء انصارهم، وحشدهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة.

وأسندت النيابة العامة لمحمد مرسي تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجه وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والاسلحه البيضاء والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.