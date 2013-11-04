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العنزي ينضم لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة العراق

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العنزي ينضم لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة العراق العنزي ينضم لمنتخب السعودية استعدادا لمواجهة العراق

أبلغت لجنة المنتخبات ادارة النصر بانضمام الحارس عبدالله العنزي لقائمة استعدادا لمواجهة المنتخب العراقي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2015.

وكان الإسباني لوبيز المدير الفني للأخضر قد تواجد تواجد في تدريبات النصر قبل ان يعقد اجتماعا مع العنزي لتوضيح موقف عدم انضمامه للقائمة في المعسكرات السابقة.

وعقد لوبيز اجتماعاً مماثلا مع المدافع عمر هوساوي الذي سيكون بديلا لكامل الموسى الذي تأكدت اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

انضمام العنزي جاء بعد التألق اللافت له في الاستحقاقات الماضية، ما مكنه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال شهر سبتمبر الماضي.

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فيديو اليوم السابع

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