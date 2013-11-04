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' مبخوت أفضل مهاجم في الإمارات '

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' مبخوت أفضل مهاجم في الإمارات ' ' مبخوت أفضل مهاجم في الإمارات '

يرى عبد الله مسفر المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات والحالي لفريق الظفرة، إن مهاجم نادي الجزيرة الدولي علي مبخوت يعد أفضل مهاجم في الإمارات.

وقال مسفر للإمارات اليوم "مبخوت الذي لم يتجاوز الـ23 عاما يمتلك مواصفات الكرة الحديثة التي تجعل منه المهاجم الأول في الوطني."

وأوضح مسفر "أبرز مميزات مبخون هي السرعة واستخدام القدمين بشكل جيد في التمرير والتسديد، فضلاً عن تمتعه بذكاء التمركز في الملعب."

وأضاف مسفر "وفقا لمعايير كرة القدم الحديثة، فإن مبخوت يعد أفضل مهاجم إماراتي في الوقت الحالي، واتمنى أن يواصل مشواره بتلك القوة، خصوصا أنه سيزداد خبرة مع مرور الأيام."

وسجل مبخوت أربعة أهداف من أصل ثمانية خلال مشوار المنتخب الوطني في تصفيات أمم آسيا، كما كان له بجانب عموري دور مميز في تفوق المنتخب وفوزه ببطولة كأس الخليج الأخيرة.

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فيديو اليوم السابع

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