الصليب الأحمر يدخل "دماج" شمالى اليمن لإجلاء الجرحى

دخلت سيارات الصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إلى منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن، لتقديم المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى، جراء القصف الحوثى الذى سقط على أثره مئات الجرحى والقتلى من أبناء المنطقة.

وقال سرور الوادعى المتحدث الرسمى بدماج- فى تصريح له اليوم- إن مليشيات الحوثى المسلحة سمحت فقط بدخول خمس سيارات من أصل 16 سيارة تابعة للصليب الأحمر كانت تنوى الدخول إلى دماج، بالرغم من أن الجرحى يتجاوز عددهم الـ170 جريحا غالبيتهم فى حالات خطيرة. مشيرا إلى تعرض أبناء دماج- أثناء مساعدتهم لفرق الصليب الأحمر فى إخراج بعض الجرحى- للقنص من قبل مليشيات الحوثى المسلحة.. واصفا ذلك بأنه "عمل إجرامى".

وناشد الوادعى، المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الحوثيين لإخراج بقية الجرحى كون عددهم كبيرا، ولم يخرج منهم إلا العُشر.. داعيا فى الوقت نفسه بعثة الصليب الأحمر إلى بذل المزيد من الجهود لإخراج بقية الجرحى.

يذكر أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب المئات إثر هجوم الحوثيين، على دماج أمس، فى حين استمر القصف الحوثى إلى صباح اليوم.

وساد الهدوء الحذر شمال اليمن ومحيط دماج، بعد تمكن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول دماج، وسط تصعيد الإجراءات الأمنية المشددة لحماية فاعليات الجلسة الثالثة العامة من مؤتمر الحوار الوطنى المنعقد حاليا بالعاصمة اليمنية صنعاء.

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