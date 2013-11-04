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مقتل وإصابة 9 من أفراد الشرطة في هجوم انتحاري غرب كركوك

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مقتل وإصابة 9 من أفراد الشرطة في هجوم انتحاري غرب كركوك مقتل وإصابة 9 من أفراد الشرطة في هجوم انتحاري غرب كركوك

ارشيفية

أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك اليوم بأن 9 من أفراد الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف مركز شرطة ناحية الرياض غربي المحافظة ، نحو 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد .

وقال المصدر إن انتحاريا فجر نفسه اليوم الاثنين بالقرب من مركز شرطة الرياض غربي كركوك ، مما أدى الى مقتل شرطيين اثنين وإصابة سبعة أخرين بجروح خطيرة .

أضاف المصدر أن أنتحاريا آخر اقتحم المركز وهو حتى الان لم يفجر نفسه ، مشيرا الى أن قوات مشتركة تحاول اقتحام المركز لغرض قتل الانتحاري او القبض عليه .

وتشهد محافظة كركوك أعمال عنف شبه يومية من قبل الجماعات المسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين ، إضافة الى الكثير من القتل التي تندرج غالبيتها في إطار النزاعات العشائرية .

 

أ ش أ

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