مقتل وإصابة 9 من أفراد الشرطة في هجوم انتحاري غرب كركوك

أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك اليوم بأن 9 من أفراد الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف مركز شرطة ناحية الرياض غربي المحافظة ، نحو 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد .

وقال المصدر إن انتحاريا فجر نفسه اليوم الاثنين بالقرب من مركز شرطة الرياض غربي كركوك ، مما أدى الى مقتل شرطيين اثنين وإصابة سبعة أخرين بجروح خطيرة .

أضاف المصدر أن أنتحاريا آخر اقتحم المركز وهو حتى الان لم يفجر نفسه ، مشيرا الى أن قوات مشتركة تحاول اقتحام المركز لغرض قتل الانتحاري او القبض عليه .

وتشهد محافظة كركوك أعمال عنف شبه يومية من قبل الجماعات المسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين ، إضافة الى الكثير من حوادث القتل التي تندرج غالبيتها في إطار النزاعات العشائرية .

أ ش أ