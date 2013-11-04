أي مكياج لعدساتك اللاصقة؟

ليس بالأمر السهل تطبيق المكياج إن كنت من النساء اللواتي يضعن عدسات لاصقة. اكتشفي بعض النصائح المفيدة التي تسهّل عليك هذه العمليّة، سواء كنت تضعينها قبل تطبيق المكياج أم بعده. في الواقع، يُمكن للعدسات اللاصقة أن تعقّد روتين المكياج الخاصّ بك. ولكن اتّباعك لهذه الخطوات البسيطة الخاصّة بكيفيّة وضع المكياج، عند وضع العدسات اللاصقة، يمكّنك من الوصول إلى الطلّة المثاليّة، ومن تجنّب أيّ مشاكل.

قد يعجبك: اكتشفي أفضل أنواع الماسكارا لرموش كالنجمات

قبل أو بعد؟

يجذب كلا الخيارين داعميهما، نظراً إلى ما لديهما من نتائج إيجابيّة وأخرى سلبيّة. تفضّل معظم النساء اللواتي يضعن العدسات اللاصقة وضعها قبل تطبيق المكياج. ولكن ذلك يؤدّي إلى تقليص خياراتك المتعلّقة بالمكياج؛ أمّا وضعها بعد الانتهاء من المكياج فيضاعف إمكانيّة تلف العدسات والمكياج. النصيحة التي يمكن أن نسديك إيّاها في هذا الصدد هي التقليل من المخاطر، باستعمالك مستحضرات تجميل مقاومة للحساسيّة. بالتالي، إن دخلت بقعٌ صغيرة من المكياج إلى داخل العينين، فلن تؤذي عينيك أو العدسات اللاصقة.

ظلال العينين:

عند تطبيق ظلال العينين، بعد وضع العدسات اللاصقة، لا بدّ من استعمال ظلال العيون الكريميّ، مع التركيز على المستحضرات المائيّة، وهي أقلّ إزعاجاً للعينين من المستحضرات الدهنيّة. لا تنسي أنّ احتمال دخول ظلال العينين من البودرة إلى عينيك أكبر. ولكن إن قرّرت وضعها، فاحرصي على أن تكون العين مغمضة خلال التطبيق.

الكحل:

إن كنت بحاجة فعلاً إلى تطبيق الكحل تحت خطّ الرموش، فلا ننصحكِ أبداً بالقيام بذلك، إن كنت تضعين العدسات اللاصقة. ولكنك في الحالتين سواء، وضعت العدسات قبل المكياج أم بعده؛ ومن الأفضل تطبيق الكحل فوق خطّ الرموش للحرص على ألا يتسرّب داخل العين فيتسبّب بإزعاجها وتلف العدسات اللاصقة.

الماسكرا:

عند البدء بوضع العدسات اللاصقة، تجنّبي الماسكرا التي تحتوي على ألياف مقويّة للرموش، لأنّها تسقط الكثير من الجزيئات الصغيرة. لا ينبغي أيضاً وضع الماسكرا على أسفل الرموش بعد الآن. ننصحك بالبدء من منتصف الرموش والاتجاه نحو الأعلى.

قد يؤدّي وضع الماسكرا مع العدسات اللاصقة إلى زيادة احتمال التهاب العينين. لتفادي المشاكل، اتبعي الخطوات البسيطة التالية: الجئي إلى مستحضرات تجميل عالية الجودة، وتخلّصي منها بعد فترة زمنيّة معيّنة، أي كلّ ثلاثة أو أربعة أشهر.

تابعي أيضاً: