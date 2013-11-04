بالصور.. طلاب المحظورة بجامعة الأزهر بأسيوط يقطعون الطريق

خرج عدد من طلاب الإخوان، بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، فى مظاهرة من داخل الجامعة إلى ميدان أسماء الله الحسنى، احتجاجا على محاكمة "المعزول"، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وقطعوا الطريق ومنع مرور السيارات.

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