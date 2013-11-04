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بالفيديو .. محاولات من أنصار مرسي لإقتحام مجمع محاكم المنصورة‎

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أثناء محاولة اقتحام مجمع محاكم المنصورة

أثناء محاولة اقتحام مجمع محاكم المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من منع العشرات من تنظيم الإخوان، من محاولات اقتحام مجمع محاكم المنصورة عقب تجمع أنصار الرئيس المعزول وتنظيم الإخوان بجوار مديرية الشباب والرياضة المقابل للمجمع مرددين هتافات منددة للقوات المسلحة المصرية والشرطة، مما تسبب فى نشوب اشتباكات بينهم وبين الأهالى بعد قيام أنصار المعزول بقطع الطريق المؤدى الى مستشفى المنصورة الدولى ومحاولات التوجة لمجمع المحاكم.

وقامت الأجهزة الأمنية باطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق أنصار المعزول ومنعهم من التوجه للمجمع والمقابل لة تمركز قوات الجيش الخاصة بتامين مدينة المنصورة.

وفى ذات السياق نشبت اشتباكات بين الأجهزة الأمنية وطلاب الإخوان بعد تجمع العشرات من الطلاب المنتمين للإخوان داخل الحرم الجامعى والخروج بشارع الجمهورية وقطع طريق شارع المشاية والجمهورية والواقع بة مستشفيات جامعه المنصورة والطوارىء.

وكانت قد شهد محافظة الدقهلية استعدادات أمنية مكثفة منذ الصباح البالكر بالتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسى” تحسبا لأى أعمال شغب وعنف من قبل أنصارالمعزول والإخوان، حيث انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والسريعه بمختلف المراكز بالمحافظة وقامت الأجهزة الأمنية بمديريةأمن الدقهلية بوضع الحواجز الحديدية ومنع وقف السيارات وذلك أمام المحاكم الموجودة بنطاق المحافظة.

فيما كثفت قوات الجيش والشرطة التواجد الأمنى بجوار مبنى المحافظة وأقسام الشرطة والأماكن الحيوية، وكان قد أعلن طلاب الإخوان الخروج صباح اليوم الإثنين بالتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسى”، وأعلنوا عن الخروج فى تظاهرات داخل الحرم الجامعى تنظلق بعد صلاة الظهر من مساجد “طب، علوم، صيدلة، هندسة” وتتجمع فيما عرف بميدان رابعة بهندسة بالحرم الجامعى ثم الخروج خارج الحرم الجامعى.

أثناء محاولة اقتحام مجمع محاكم المنصورة

أثناء محاولة اقتحام مجمع محاكم المنصورة

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