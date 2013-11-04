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"تعليم القليوبية" يؤكد انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة

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"تعليم القليوبية" يؤكد انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة "تعليم القليوبية" يؤكد انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة

نفت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إشاعة أطلقها أعضاء المحظورة بتوقف اليوم الدراسى بمدارس القليوبية تزامننا مع محاكمة مرسى، وأكدت كشك على أن الدراسة منتظمة بكافة مدارس المحافظة على مستوى 12 إدارة تعليمية بالتزامن مع محاكمة الرئيس السابق و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت كشك، أن الدراسة لم تتأثر مطلقا بدعوات جماعة الإخوان المحظورة للتظاهر، مشيرة أنه لدواع أمنية تقرر تعليق الدراسة بمدرسة واحدة فقط بالقليوبية، هى مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية، لتواجدها فى محيط الكنيسة الإنجيلية بالمدينة، والتى تتطلب الظروف وجود إجراءات أمنية مشددة حولها لتأمينها، مما استدعى إعطاء المدرسة لإجازة.

من جانبه أكد طلعت عفيفى مدير إدارة الأمن بمديرية التعليم، أن الأمور مستقرة للغاية، وأن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى تزامنا مع المحاكمة ودعوات الإخوان، مشيرا أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس فى معدلها الطبيعى.

وأضاف عفيفى، أنه عقد اجتماعا موسعا مع مسئولى الأمن بإدارة شبين القناطر التعليمية لعرض التعليمات الخاصة بتأمين المدارس فى المرحلة الراهنة، واستعراض الخطط التأمينية، والتأكيد على الحرص الشديد فى عدم تداول الشأن السياسى داخل المدارس.

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مصر 365