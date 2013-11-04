دلائل إرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية ومنع التلوث من السفن

صرحت الدكتورة فاطمة أبو الشوك رئيس جهاز شئون البيئة بأنه تم من خلال الإدارة العامة لمراقبة التلوث البحري وشئون الموانئ إعداد الدلائل الإرشادية الخاصة بتطبيق نظام الإدارة البيئية ومنع التلوث من السفن والتي إنقسمت إلى دليلين الأول خاص بالخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية والثاني دليل خاص بمنع التلوث الناجم عن السفن .

وقالت أبو الشوك إن الدليل الأول تضمن البنود الرئيسية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية وفقًا لمتطلبات أنشطة الموانئ البحرية بتخصصاتها المختلفة، وقد تم إعداده بمشاركة إدارات الجهاز والجهات المعنية الأخرى ( قطاع النقل البحري، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية،الهيئة العامة للثروة السمكية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة).

أما الدليل الثاني الخاص بمنع التلوث الناجم عن السفن فقد تضمن الخطوات المطلوبة لمنع تلوث البيئة البحرية بأي من الزيوت والمواد السائلة الضارة غير المعبأة والمواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات وكذلك الصرف الصحي والقمامة الصادرة عن السفن، بالإضافة إلى مياه الصابورة والرواسب ومخلفات السفن الترفيهية.

كما تضمن الدليل الثاني نماذج السجلات والشهادات الدولية المتعلقة بضمان منع تصريف مخلفات السفن بالبيئة البحرية والتي نص القانون رقم 4 لسنة 94 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 على ضرورة وجودها على متن السفينة لتكون متاحة للتفتيش كما نص أيضا على عقوبة عدم وجودها.

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