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"سامسونج" الأولى فى إيرادات مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث

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"سامسونج" الأولى فى إيرادات مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث "سامسونج" الأولى فى إيرادات مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم، احتلت خلال الربع الثالث من العام المالى المرتبة الأولى فى إيرادات مبيعات الهواتف الذكية متجاوزة منافستها الأمريكية آبل.

وفقا لبيانات بثتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإن سامسونج حققت مبيعات بقيمة بلغت 80,59 تريليون وون (55.66 مليار دولار)، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر مدعومة بالطلب القوى على طرازات الهاتف الذكى جالاكسى.

وجاءت منافستها شركة أبل الأمريكية فى المركز الثانى بإجمالى مبيعات بلغ 40.22 تريليون وون فى الربع الثالث.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن شحنات سامسونج من الهواتف الذكية سجلت رقما قياسيا فى الربع الثالث من هذا العام بفضل منتجاتها المتنوعة.

وفقا للبيانات الصادرة عن شركة التحليلات الاستراتيجية الأمريكية لأبحاث السوق، فإن شحنات سامسونج من الهواتف الذكية سجلت رقما قياسيا بلغ 88.4مليون وحدة فى الربع الثالث مقابل 76 مليون وحدة فى الربع الذى سبقه.

وبلغت حصة الشركة الكورية فى السوق من يوليو إلى سبتمبر 35.2% بفضل الطلب القوى على الكمبيوتر اللوحى الجديد "جالاكسى نوت 3".

وجاءت سامسونج فى المركز الثانى فى الربع الثالث من حيث الأرباح التشغيلية محققة 10.16 تريليون وون وفقا للبيانات، بينما سجلت منافستها أبل 10.76 تريليون وون احتلت بها المركز الأول.

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