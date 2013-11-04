مغنيات البانيو من يقلد من؟ والعدوى تنتقل إلى الرجال

عندما غنّت ماريا، في عام 2004، في البانيو المملوء بالحليب والكورن فلكس، أغنية "اِلعب"، عرفت كيف تثير الضجة من حولها؛ وهذا ما كان يسعى إليه مخرج العمل جاد شويري. وبالرغم من الشتائم والانتقادات التي وجهت إليهما واتهامهما بالترويج للإثارة والإغراء المجاني، إلا أنّهما أحبّا كلّ ما قيل عنهما، هما اللذان سعيا في تلك الفترة إلى أيّ كلام يطالهما، سلبيّاً كان أم إيجابياً، لأنّهما كانا يبحثان ببساطة عن الشهرة والانتشار... ومن يومها لم تكتف ماريا بحمل لقب "مطربة البانيو"، بل يبدو أنها أسّست لفنّ جديد اسمه "فن البانيو".

اليوم، وبعد مرور 11 عاماً على كليب ماريا، فاجأت إليسا جمهورها وهي تستحمّ في "بانيو" مملوء بالماء والصابون، لا بالحليب والكورن فلكس؛ وذلك في كليب "تعبت منك"، الذي أخرجه لها سليم الترك، فانهالت عليها الانتقادات، واتُهمت بأنها من "مطربات البانيو". ولكن تلك الانتقادات كانت أقلّ بقليل من تلك التي وجّهت إليها، عندما قدّمت ديو "بتغيب بتروح" مع السوبر ستار راغب علامة، حيث ظهرت وهي تغنّي بالشرشف، حتى لقّبت يومها بـ"مطربة الشرشف". ولكنّ الانتقادات لم تتوقف على ظهور إليسا بالبانيو، بل اتهمت أيضاً بتقليد النجمة الأمريكيّة "ريهانا"، نتيجة عقدتها تجاه الفنانات الغربيات، اللواتي تعمد إليسا إلى تقليدهنّ في كلّ شي.. في الصور، الملابس، التسريحات، بل في أفكار الكليبات كذلك. لكننا لا نعرف لماذا لم تتهم بتقليد ماريا!

في الوقت نفسه، انتشرت صور لهيفا وهبي في البانيو، فيما يجلس رامي عياش على حافته، وتعود إلى كليب " انا عم بحلم" الذي يجمعهما معاً. ولكنّه يبدو أنّ هيفا فضلت الظهور نائمةً في "المغطس"، بكامل أناقتها، وهي تردتدي فستاناً أسود اللون، وإحدى ساقيها مرفوعة إلى الأعلى،.

يشار أيضاً إلى أنّ عدوى البانيو انتقلت أيضاً إلى الفنانين الرجال، حيث ظهر الفنان فارس كرم في كليب "لَمْشيلك حافي"، وهو يغني في بانيو اختار المخرج أن يكون وسط الصحراء.

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