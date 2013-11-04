نيجيريا تنفي أنباء عن مقتل 30 شخصا على يد عناصر من بوكو حرام

نفت حكومة ولاية “ادماوا” بشمال شرق نيجيريا الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام أمس حول مقتل 30 شخصا علي يد جماعة بوكو حرام المناهضة لسياسة الحكومة النيجيرية امس.

وقال مدير العلاقات العامة بالولاية مالام احمد ساجو – في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن ما وصفها بقوي الظلام تعمل على إشاعة الفوضى في الولاية من خلال الايحاء بأن حالة الطوارئ المفروضة علي الولاية سيتم مدها.

وأضاف أن ما حدث هو أن مواطنين من الولاية ذهبوا إلى ولاية “بورنو” المجاورة لحضور حفل زفاف لكنهم قتلوا هناك ، ولكن ولاية “ادماوا” لم تشهد مثل هذا القتل في الأيام الماضية.

يشار إلى أن الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان أعلن حالة الطوارئ في شمال شرق البلاد وبالتحديد في ولايات “يوبي” و”بورنو” و”ادماوا” بعد ارتفاع وتيرة أعمال العنف وأمر الجيش بالنزول الي هذه الولايات لمطاردة أعضاء بوكو حرام وتم فرض حظر التجول ورفعه عدة مرات.

أ ش أ