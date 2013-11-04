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ضبط 7 أشخاص متهمين باقتحام مركز شرطة سنورس بالفيوم

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ضبط 7 أشخاص متهمين باقتحام مركز شرطة سنورس بالفيوم ضبط 7 أشخاص متهمين باقتحام مركز شرطة سنورس بالفيوم

تلقى اللواء الشافعى أبو عامر، مدير أمن الفيوم، إخطارا بتمكن قوات الأمن، من ضبط 7 أشخاص مطلوب القبض عليهم، لاتهامهم بالتحريض وارتكاب أعمال عنف واقتحام مركز شرطة سنورس، عقب فض تظاهرات ميدانى رابعة والنهضة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر، قرر محمود العمريطى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فصل الطالبة "وردة.ر" بالصف الأول الثانوى بمدرسة قلمشاة الثانوية بإطسا لمدة شهر، وذلك لضبطها توزع منشورات خاصة بتنظيم الإخوان تدعو للعنف والفوضى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وعلى صعيد آخر، شهد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، مساء أمس، احتفال المحافظة برأس السنة الهجرية الجديدة للعام الهجرى 1435 هـ.

تضمن الاحتفال خطبة عن الدروس المستفادة من الهجرة، وأهمها حسن اختيار الصديق والتخطيط الجيد والثقة المطلقة بالله.

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