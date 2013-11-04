ماذا اختارت محررات الجمال والموضة في " سيدتي نت"

محررات الموضة والجمال في " سيدتي نت" اخترن لك 5 إطلالات على ذوقهّن، تابعيها فيما يلي:

حرصت أن أبتعد في هذه الإطلالة عن الألوان الداكنة والحياديّة التي اعتمدها في العادة، واخترت ثوباً ورديّاً من Herve Leger، نسّقته مع حذاء باللون نفسه، من Pierre Hardy، إضافة إلى حقيبة صغيرة من Anya Hindmarch. وبما أنّ الاكسسوارات هي التي تكمل الأناقة، اخترت وشاحاً مطبّعاً من Sonia Rykiel ونظّارات شمسيّة منMarc Jacobs ، بالإضافة إلى أقراط للأذنين من Kenneth Jay Lane وأساور من Philippe Audibert. وبما أنّ الإطلالة لا تكتمل من دون العطر، فقد اخترت عطر Chanel Chance ليكمل إطلالتي.

إطلالتي التي اخترتها هي إطلالة عصرية شبابية. وهو النمط الذي أفضله في معظم الأوقات. فهذه الملابس تشعرني بالراحة، كما أنها تنسجم كثيراً مع ذوقي. ولأنّ اختياري كان باللونين الأسود والأبيض، أردت أن أدخل لمسة من اللون الأحمر، من خلال حجر السوار وطلاء الأظافر، كي أضيف نكهة إلى إطلالتي.

اخترت هذه الإطلالة لسهرة رومانسية – أنيقة، وهي تتضمن: فستاناً أسود قصيراً من Weill، مع حذاء فضيّ ذي لمعة خفيفة جداً من Jimmy Choo، وحقيبة من Dior، لأنّني أحبّ الحقائب الصغيرة الحجم. وقد زينّت إطلالتي بأقراط، اخترتها باللون الأحمر من مجموعة Adler Rubis. أمّا مكياجي فكان عبارة عن أي لاينر من Mac ، مع أحمر شفاه أحمر من Lancôme. أخيراً، كانت رشة العطر واحدة، من Elie Saab، كافية لاكتمال أناقتي.

أثناء اختياري لهذه القطع، كان هدفي جمع القطع الأساسيّة لفترة الخريف في لوك واحد. وبالنسبة إليّ، الفستان القصير مناسب لكلّ المواسم، مع اختلاف الخامات والألوان. اخترت فستاناً قصيراً باللون البيج، من Vera Moda، ونسّقته مع حقيبة عمليّة من Celine، وحذاء عصري من Zara، ونظارة من Bottega Veneta. ولأنني أحبّ مزج القطع الجريئة، مع الإطلالات الناعمة، اخترت أن أكمل الإطلالة بعقد جريء من Lanvin. أحمر الشفاة الداكن واللافت هو من أبرز اتجاهات هذا الموسم، كما أنه المفضّل لديّ في كلّ المواسم. أحمر شفاه رائع من Chanel كان اللمسة اللازمة لهذا اللوك.

اخترت إطلالة كلاسيكيّة وعصريّة في آنٍ واحد، يُمكن أن تطلّ من خلالها العروس الجديدة على ضيوفها في السهرات والمناسبات.

ركّزت قليلاً على المكياج، كون الفستان لا يحتاج إلى اكسسوارات اليد أو العنق. لكنني لم أستغنِ عن الأقراط الملوّنة بألوان الباستيل والذهبي. وللأظافر فضّلت الألوان النيود، كون الفستان ملوّناً، ولا يُمكن اعتماد المناكير الفاقع. والشفاه لا بدّ من أن نضيئها باللون البرتقاليّ الجميل. وقد أحببت كثيراً الحقيبة الكلاسيكية من الجلد، وهي آخر موضة لهذا الموسم. ولا يُمكن أن ننسى الحذاء ذا الكعب الأحمر من مجموعة "لوبوتان" المميّزة.

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