غانا تخاطب الفيفا بالحصول علي توضيحات حول الضمانات الأمنية لمنتخبها في القاهرة

أرسل وزير الرياضة الغاني ايلفير افري انكارا خطابا إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يطالبه فيه بتوضيحات بخصوص الضمانات الأمنية التي حصل عليها حول توفير الإجراءات الأمنية لبعثة المنتخب أثناء وجودها في مصر للقاء الإياب بين الفراعنة والنجوم السوداء في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل في القاهرة.

وقال انكارا – في خطابه الذي نشره موقع “غانا سوكر نت” الرياضي اليوم الاثنين “إن غانا لم تعارض قرار الفيفا بالسماح بإقامة المباراة في القاهرة، ولكنها تطالب بضمانات وتوضيحات للحد من شكوك اللاعبين الغانيين من الأوضاع في القاهرة، التى وصفها ب”الملتهبة”.

وجاء الإعلان عن خطاب وزير الرياضة الغاني إلي الفيفا بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام غانية أن تعادل النادي “الأهلي” مع “أورلاندو بايرتس” الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في عقر داره أول أمس، بمثابة إنذار إلي منتخب غانا قبل أيام من لقاء الإياب مع مصر.

وأشارت وسائل الإعلام إلي أن العديد من اللاعبين الذين اشتركوا في مباراة الأهلي يلعبون في المنتخب، ومن بينهم المتألق محمد أبو تريكة الذي سجل هدف الأهلي الرائع.

أ ش أ