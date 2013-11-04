مؤتمر الحوار الوطني الشامل يستأنف أعمال جلسته العامة الثالثة بالعاصمة اليمنية صنعاء

استأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة بالعاصمة اليمنية صنعاء .

وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني ستناقش تقرير فريق صعده بعد الانتهاء من مناقشة تقرير فريق الجيش والأمن الذي تم استعراضه اليوم .

وأضاف أنه تم التوافق على مجمل مواد تقرير فريق صعده باستثناء مادة أو مادتين اعترض عليها مكون وسيتم معالجة هذا الأمر خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن فريق 8+8 المنبثق عن فريق القضية الجنوبية أجتمع الليلة الماضية بحضور كل المكونات عدا أعضاء المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي السلمي .

وأكد بن مبارك أن الحراك الجنوبي السلمي ليس مقاطعا لأعمال مؤتمر الحوار الوطني ، موضحا أن هناك حضور كبير للحراك في هيئة الرئاسة وهم متواجدون في كل فرق العمل وإذا كانت هناك بعض التباينات في الآراء فنحن نقدرها وحريصون على التعاطي معها بجدية ومسئولية وكل التحفظات التي طرحت من قبل تم التعاطي معها سواء ما يتعلق بالتشكيك في الجلسة الختامية أو بقضية عدم الضمان وعدم مناقشة أي شيء أو أي تقرير لم يتم التوافق عليه في إطار الفريق فكل القضايا التي طرحت في البيان المشترك لأعضاء أنصار الله والحراك الجنوبي تم التعاطي معها

وعلى صعيد متصل ، يبذل المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر جهودًا لإقناع القيادي الجنوبي محمد علي أحمد بإدارة اجتماعات اللجنة المصغرة 8+8 المنبثقة من فريق القضية الجنوبية أظهرت مؤشرات إيجابية وأن مشاركة محمد علي أحمد في اجتماعات اللجنة ، وتم التوافق على حسم قضايا خلافية داخل اجتماعات اللجنة في الأيام القادمة.

وكان المبعوث الأممي والقيادي الجنوبي قد عقدا سلسلة اجتماعات منفردة والبعض الآخر بحضور خبراء ومساعدي جمال بن عمر.

وكشف مصدر بالحراك الجنوبى النقاب فى تصريح نقلته صحيفة “الأمناء” اليمنية أن لقاء مغلقا عقد ظهر أمس بين المبعوث الاممى جمال بن عمر و القيادي الجنوبي محمد علي أحمد في إطار مساعي الأول الدؤوبة لإعادة المنسحبين من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار.

أ ش أ