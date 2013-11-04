تورم الجفن السفلى ينتج من بروز الكتل الدهنية حول العين

تسأل إحدى الفتيات، عمرى 25 عاما، وألاحظ وجود انتفاخ فى الجفنين السفليين فى العين، طوال الوقت ويكون ملحوظا بصورة كبيرة عند الاستيقاظ من النوم، فما أسباب ذلك، وهل يمكن علاجه بدون جراحة؟

أجاب الدكتور إيهاب سعد أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العينى، قائلا: تورم الجفن السفلى للعين عادة ما ينتج من بروز الكتل الدهنية حول العين، إلى منطقة أسفل الجلد بالجفن السفلى، ويؤدى ذلك إلى بروز الجفنين السفليين، أو قد يكون أكثر بروزا فى جفن عن الآخر.

وأضاف سعد أن الأعراض تظهر أكثر فى الصباح الباكر، وذلك بسبب انتفاخ الخلايا الدهنية وامتلائها بالماء أثناء النوم، وذلك لكون وضع الرأس أفقيا أثناء النوم، مما يزيد من تشبع الخلايا الدهنية، بسوائل الجسم ويؤدى ذلك إلى زيادة بروزها فى الصباح ومع الحركة والجاذبية الأرضية تقل نسبة تواجد الماء فى الخلايا الدهنية خلال اليوم، وتقل نسبة الانتفاخ نسبيا أثناء النهار وقد يلاحظ المريض ازدياد سواد الجلد، فى هذه المنطقة الحساسة من العين مما يسبب هالات سوداء تحت العين.

وأكد سعد أن أهم أسباب ترهل الدهون فى سن الشباب، ينتج عن ضعف الأنسجة الضامة حول العين، والتى تحافظ على الدهون فى مكانها الطبيعى، دون ترهلها وقد ينتج ذلك أيضا عند فقدان الوزن المفاجئ، فى شخص يعانى من السمنة وتكثر أيضا هذه التجمعات الدهنية فى مرضى الغدة الدرقية، حيث يزداد حجم الدهون حول العين نتيجة ترسبات مواد دهنية وبروتينية مع زيادة نشاط الغدة الدرقية أو قلة نشاطها.

وأوضح سعد أن الإهمال فى علاج هذه الترهلات يؤدى إلى تمدد الجلد تحت العين وفقدان مرونته وازدياد ترهل الجلد أيضا مما يظهرها بمظهر أكثر سنا من سنها الحقيقية.

وأشار إلى أنه يوجد علاج دوائى لمثل هذه المشكلة، ويكون العلاج جراحيا ويتمثل فى إزالة الدهون بمقدار وعادة ما يكون من داخل الجفن بدون أى فتحات جراحية، على الوجه أما فى حالة وجود ترهلات جلدية، فيتم إزالة الجلد الزائد أيضا عن طريق فتحة بسيطة فى زاوية العين ويتم ذلك تحت مخدر موضعى، ويتطلب ذلك مهارات جراحية لإزالة كميات متساوية من الجفنين، ويعود منظر الوجهة طبيعيا بعد العملية وكذلك يتم شد الأنسجة الضامة حول العين لتقليل احتمالات ارتجاع مثل هذه الدهون.