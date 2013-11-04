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مصرع ربة منزل وإصابة سائق فى انفجار إسطوانة بوتاجاز‎ بسوهاج

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مصرع ربة منزل وإصابة سائق فى انفجار إسطوانة بوتاجاز‎ بسوهاج مصرع ربة منزل وإصابة سائق فى انفجار إسطوانة بوتاجاز‎ بسوهاج

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب سائق فى انفجار إسطوانة بوتاجاز، حيث  تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً من قسم اول شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفي سوهاج العام بوصول كلاً من “خيرية مصطفي نور الدين” 38 سنة ربة منزل “جثة هامدة”، و “صابر رجب صابر نور الدين” 24 سنة سائق مصاباً بحروق نارية بأنحاء متفرقة بالجسم بنسبة 90 % ويقيمان دائرة قسم الأربعين بالسويس.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب، قرر انه أثناء قيام زوجته بإعداد الطعام، انفجرت اسطوانة البوتاجاز، مما أدي الى إصابته ووفاة زوجته وذلك بمسكنهما بحي الأربعين وقد قام أهليته بإحضارهم الى مستشفي سوهاج العام حيث موطنهم الاصلي بسوهاج، ونفي الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة بسوهاج، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال القسم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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