وزير الآثار لصحيفة ” الكويتية ” : قطركانت لديها رغبة في تأجير آثار مصرية

أكد محمد إبراهيم وزير الدولة للآثار أن قطر كانت لديها رغبة في تأجير أبو الهول ومعابد أثرية أخرى لمدة خمس سنوات ب 200 مليار دولار ، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار رفض المقترح بالكامل ، أوالعرض حيث أن القانون يجرم خضوع الآثار لحق الإنتفاع ·

كما نفى تمامًا ما تردد عن إختفاء 55 قطعة أثرية من متحف الفن الإسلامي وظهورها في أحد معارض دولة قطر ، مشيرًا إلى أن كل أمناء المتحف أكدوا له بالوثائق والأدلة أن العهد التي بحوزتهم سليمة ، ولا يوجد بها أي نقص ، وأنه تلقى تقريرًا من قطاع المتاحف عن أن أقسام متحف الفن الإسلامي لم ينتقص منها أية قطعة ·

وقال في حواره مع صحيفة “الكويتية” في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين ، أنه تم استرجاع 485 قطعة من أصل 1082 قطعة من الآثار المسروقة من متحف ملوي تمت سرقتها . مشيرًا إلى أن وزارة الآثار طرحت مبادرة تنص على ان من يقوم باعادة قطعة مسروقة لن يتعرض للمساءلة القانونية ·.واكد إبراهيم ثقته فى ان مواطنى مصر سوف يعيدون الاثار التى فى حيازتهم بعد ان ادركوا اهميتها التاريخية والحضارية ، وانها مسجلة دوليا ومن الصعب تداولها .

وقال “إبراهيم” أن الحكومة نجحت في إعادة 25 قطعة إلى المتحف المصري تمت سرقتها وقت الثورة ، ويتبقى 29 قطعة معروف مكانها وسيتم إعادتها قريبًا ·

وأوضح إبراهيم إلى أنه سيتم إفتتاح المتحف المصري الكبير عام 2015 وأنه تم عقد اجتماع مع الجانب الياباني لزيادة قيمة القرض المقدم من جانبهم والذي يقدر ب 50% من التكاليف الكلية للمشروع ، إضافة إلى دراسة كافة السبل المتاحة لتوفير التمويل المطلوب من مصر ·

ونوه أيضا إلى متحف الحضارة وهو مشروع ضخم ، اكتمل العمل فيه ولا ينقصه إلا القليل . وأضاف أنه سوف نطلق حملة دولية لاستكمال المتحف حيث نحتاج الى 700 مليون دولار لاستكماله ·

وعن الوضع الحالى فى الوزارة قال إبراهيم ان ايرادات الوزارة كانت مليارا و450 مليون دولار قبل ثورة يناير ، وانخفضت الى 480 مليونا ، ومازالت الايرادات فى تراجع بسبب قلة اعداد السائحين والاحداث الناجمة عن استمرار انصار الرئيس المعزول مرسى فى اثارة البلبلة ، اضافة الى ما يحدث من اعمال ارهابية من بعض الجماعات المتطرفة فى سيناء ، مشيرا الى ان الوزارة تفكر فى استكمال مشروعاتها المتوقفة عن طريق اتفاقيات تعاون وشراكة مع بعض الهيئات العلمية والبحثية الوطنية والاجنبية ، بالاضافة الى استقطاب رجال الاعمال لاستكمال تلك المشروعات ..مؤكدا على ان البعثات الأجنبية للتنقيب عن مواقع اثرية توقفت بسبب الحالة الامنية ·

وطالب وزير الدولة للاثار من لجنة الخمسن لوضع الدستور ان يتم وضع النص المطلوب الخاص بالاثار المصرية ، والذى تم تجاهله فى الدستور السابق خلال حكم مرسى ، مشيرا الى ان النص المطلوب هو “التزام المجتمع بمختلف اطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية ، ويحظر العبث او التشويه او التعامل باسلوب غير علمى باى جزء من هذا التراث المنتمى الى العصور المتعاقبة التى مرت بها مصر تحت اى مسمى او اى سبب لتسليمه الى الاجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل ” .

وأكد إبراهيم على أن ثورة يونيو كانت شعبية ساندها الجيش كما ساند من قبل ثورة يناير ، مشيرًا إلى أن مرسي قد إرتكب أخطاء هو وجماعته وما يزالون يخطؤون فى حق مصر وشعبها .

> أ.ش.أ