القبض على 3 من المتهمين في إحراق نقطة شرطة دلجا‎ بالمنيا

نجحت سلطات الأمن بالمنيا في إلقاء القبض علي 3 متهمين من مركز ديرمواس والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 25 أحوال اقتحام نقطة دلجا، حيث تلقي اللواء “أسامة متولي” مدير أمن المنيا إخطار يفيد إلقاء القبض علي 3 من المتهمين بإحراق نقطة الشرطة بقرية دلجا.

فيما تلقي مدير الأمن إخطارا يفيد بإلقاء القبض علي 10 متهمين آخرين من مراكز مختلفة، حيث تم ضبط أحد المتهمين بمركز العدوة والمطلوب ضبطه واحضاره في واقعة المحضر رقم 2322 لسنة 2013 إداري مركز العدوة اقتحام مركز، كما تم إلقاء القبض على 3 متهمين من بني مزار مطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة المحضر رقم 7377 لسنة 2013 سرقة الدراجات البخارية والسيارات من الإدارة الزراعية، كما تم إلقاء القبض علي 3 متهمين من مركز مطاي والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 2 أحوال اقتحام المركز.

بالإضافة إلي أحد المتهمين بمركز سمالوط والمطلوب ضبطه واحضاره في المحضر رقم 39 أحوال اقتحام مركز، كما تم القبض علي متهم آخر من مركز ملوي والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة المحضر رقم 4645 لسنة 2013 إداري مركز ملوي اقتحام مركز.