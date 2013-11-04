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إخوان المنوفية يتوجهون للدستورية العليا للتظاهر بالتزامن مع محاكمة مرسي

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إخوان المنوفية يتوجهون للدستورية العليا للتظاهر بالتزامن مع محاكمة مرسي إخوان المنوفية يتوجهون للدستورية العليا للتظاهر بالتزامن مع محاكمة مرسي

المحكمة الدستورية العليا

أكد مصدر بتنظيم الإخوان إن المئات من أعضاء الإخوان والمؤيدين للرئيس المعزول “محمد مرسى” انطلقوا صباح اليوم الاثنين، للمشاركة فى مظاهرات محاكمة “مرسى” أمام المحكمة الدستورية العليا بالمعادى تلبية لدعوة ما يسمى  بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية.

وأوضح المصدر أن أعضاء الجماعة توجهوا فى مجموعات متفرقة ورحلات أسرية لا تتعدى 5 أفراد ستستقل المواصلات العادية والسيارات الخاصة ستتجه مباشرة لمقر المحكمة الدستورية العليا وليس فى رحلات جماعية بأتوبيسات خاصة بالجماعة خوفا من إستهداف الجيش والشرطة لهم ومنعهم من دخول القاهرة كما هو متوقع.

و من جانبه أكد مصدر أمنى أن محافظة المنوفية حتى الآن لم تشهد مظاهرات لمؤيدى الرئيس المعزول “محمد مرسى” بالتزامن مع محاكمته بمقر أكاديمية الشرطة.

يذكر أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية، إن الإخوان دعوا للحشد والخروج فى مسيرات بجميع المحافظات اليوم وأمام المحكمة الدستورية االعليا بالمعادى فى أسبوع أطلقت عليه “محاكمة إدارة الشعب”.

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