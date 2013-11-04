العوا: استئناف القاهرة منحت دفاع "مرسى" 5 تصاريح لحضور الجلسة الأولى

قال الدكتور محمد سليم العوا، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، إن محكمة استئناف القاهرة أصدرت 5 تصاريح فقط لفريق الدفاع لحضور أولى جلسات المحاكمة، اليوم الاثنين، وأنها تقتصر على حضور الجلسة الأولى من المحاكمة فقط.

وأضاف "العوا"، فى مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أنه من المؤلم لكل محام أن يتقدم المحامون الموكلون للدفاع عن هؤلاء المتهمين بطلب 50 تصريحًا، فيحصلون على 5 تصاريح فقط، مشيرا إلى أن التصريح الذى ورد إليهم مكتوب عليه للجلسة الأولى فقط، متسائلا: هل سنحصل على تصريح فى كل جلسة أم سيمنع تواجد المحامين بعد ذلك؟، أو المقصود هو أن تقوم المحكمة التى تنظر القضية بإصدارها.

ورفض "العوا"، الحديث عن ما ستتقدم به هيئة الدفاع من أوراق وطلبات للمحكمة قبل انعقاد جلسة المحاكمة، قائلا "إنه لا يمكن الحديث عن ذلك، ومن غير اللائق أن نعلن ما سنقدمه، لأننا نكون بذلك لا نحترم القاضى ونحن نحترم القضاة احتراما هائلا".

وأكد عضو فريق الدفاع عن مرسى، أنه من واجب الشرطة والجيش أن يعملوا واجباتهم، ولا تعليق له عليهم، وذلك ردا على سؤاله حول نقل مقر محاكمة مرسى إلى أكاديمية الشرطة ومدى تأمينها، لافتًا إلى أن من واجبهم تأمين المتهم والمحامين حتى وصولهم إلى القاعة، مضيفا "متأكد من قيامهم بواجبهم على أحسن وجه".

وحول حضور المعزول للمحاكمة أم أنه هناك توقعات بأنه لم يحضر الجلسة اليوم، قال: كل المؤشرات التى تعلنها الدولة تقول إنه سيحضر، وعلينا أن ننتظر الساعات القليلة المقبلة، ونتبين الحقيقة والتى بناء عليها سيتم اتخاذ الإجراءات.