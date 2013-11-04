الثروة الداجنة تحذر من اشتعال أسعار الدواجن بعد ارتفاع البوتاجاز

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، إنه يوجه رسالة عاجلة لوزير البترول بضرورة التدخل لإنقاذ مزارع الدواجن من الانهيار، بعد وصول سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 90 جنيهًا للكبيرة، و60 جنيهًا للحجم الصغير المستخدمة فى تدفئة المجازر.

وأضاف السيد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن أسعار أسطوانات البوتاجاز اشتعلت قبل دخول موسم الشتاء، والذى يرتفع فيه معدلات السحب لتدفئة المزارع وعدم تعرض الدواجن للنفوق، نتيجة الأوبئة التى تنتشر من ارتفاع معدلات البرودة.

وأشار إلى أن، أكثر المحافظات التى ارتفعت فيها الأسعار هى محافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، إضافة إلى عدد من محافظات وجه بحرى، رغم إعلان وزير البترول عدم وجود أزمة فى أسطوانات البوتاجاز، وإعلان وزير التموين اللواء محمد أبوشادى وصول أسطوانات البوتاجاز " دليفرى"، ولم يحدث أى جديد من وعود الحكومة الحالية.

وأوضح أن أسعار الدواجن مستقرة عند معدلاتها خلال المرحلة الحالية، ألا أنه مع استمرار ندرة وجود أسطوانات البوتاجاز ستشتعل أسعارها، وتختفى الكميات المطروحة فى الأسواق بسبب دخول موسم الشتاء وتعرض الدواجن للنفوق، وبلغت أسعار بيع الدواجن 15 جنيهًا للكيلو، و18.5 جنيه معبأة بسلاسل الجملة.

وعلق رمضان الغنيمى تاجر دواجن، أن أسعار الدواجن عادت للارتفاع مرة أخرى استعدادًا لدخول موسم الشتاء ونقص فى أسطوانات البوتاجاز للمزارع، وهو ما يسبب خروج عدد كبير من المربين من منظومة التربية، وبالتالى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وقفز سعر الدواجن البيضاء لـ16جنيهًا، بدلا من 15 جنيهًا فى بعض المناطق، لافتًا إلى أن سعر البانية وصل إلى 38 جنيهًا سعر كيلو البانية مقابل 35 جنيهًا للكيلو بزيادة قدرها 3 جنيهات مقارنه بأسعارها، لافتًا إلى أن سعر الدواجن الحمراء عادت للارتفاع الطفيف لتصل إلى 22 جنيهًا.