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إعادة العمل في مطار بيرمنجهام الأمريكي بعد تلقي تهديدات

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إعادة العمل في مطار بيرمنجهام الأمريكي بعد تلقي تهديدات إعادة العمل في مطار بيرمنجهام الأمريكي بعد تلقي تهديدات

أعادت السلطات الأمريكية، مساء الأحد، فتح صالة ركاب بأحد المطارات الرئيسية في ولاية ألاباما الجنوبية بعد أن أجرت مسحا شاملا للصالة لتأكد من عدم وجود قنابل وأعلنت انتهاء الإنذار.

وقال السيرجنت جوني ويليامز، المتحدث باسم الشرطة، إن وحدة الكلاب المدربة على كشف القنابل والمتفجرات لم تعثر على شئ داخل الصالة، ولا يوجد قنابل.

وكانت سلطات المطار أعلنت أن الإخلاء تم بسبب تلقي تهديد، وتم تأمين الممر الذي كان قد تم إخلائه، وتم استئناف العمل نظراً لعدم العثور على قنابل داخل الممر.

ويأتي هذا الإخلاء بعد يومين فقط من قيام مسلح في مطار لوس أنجلوس الدولي عندما أطلق النار من بندقية نصف آلية مما أسفر عن مقتل ضابط بإدارة أمن النقل، وإصابة 7 أشخاص آخرين.

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