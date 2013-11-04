"النور" يستعد للقافلة الخدمية المجمعة الثانية بكفر الشيخ

بدأ حزب النور بمحافظة كفر الشيخ الاستعداد للقافلة الخدمية المجمعة الثانية التى سينظمها يوم الجمعة المقبل بقرية "قبريط" التابعة لمركز "فوة" بمحافظة كفر الشيخ.

وقام الحزب بوضع خطة لكيفية تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والشبابية والخدمية الأخرى للمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذى ضم الدكتور محمد مصطفى خليفة، وكيل اللجان النوعية بكفر الشيخ، وعصام صلاح وكيل اللجان المحلية، وحسين أبو مندور أمين مركز فوة، والدكتور حسن حلمى أمين اللجنة البيطرية، والدكتور رأفت زيدان أمين اللجنة الصحية، والدكتور سعد زكريا أمين اللجنة الزراعية، والدكتور محمد فوزى أمين لجنة الشباب، وأمناء اللجان النوعية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن حزب النور أقام القافلة الخدمية المجمعة الأولى الجمعة الماضية بقرية "مسير" بكفر الشيخ، وشهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.