أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"النور" يستعد للقافلة الخدمية المجمعة الثانية بكفر الشيخ

Google+ Print
"النور" يستعد للقافلة الخدمية المجمعة الثانية بكفر الشيخ "النور" يستعد للقافلة الخدمية المجمعة الثانية بكفر الشيخ

بدأ حزب النور بمحافظة كفر الشيخ الاستعداد للقافلة الخدمية المجمعة الثانية التى سينظمها يوم الجمعة المقبل بقرية "قبريط" التابعة لمركز "فوة" بمحافظة كفر الشيخ.

وقام الحزب بوضع خطة لكيفية تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والشبابية والخدمية الأخرى للمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذى ضم الدكتور محمد مصطفى خليفة، وكيل اللجان النوعية بكفر الشيخ، وعصام صلاح وكيل اللجان المحلية، وحسين أبو مندور أمين مركز فوة، والدكتور حسن حلمى أمين اللجنة البيطرية، والدكتور رأفت زيدان أمين اللجنة الصحية، والدكتور سعد زكريا أمين اللجنة الزراعية، والدكتور محمد فوزى أمين لجنة الشباب، وأمناء اللجان النوعية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن حزب النور أقام القافلة الخدمية المجمعة الأولى الجمعة الماضية بقرية "مسير" بكفر الشيخ، وشهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365