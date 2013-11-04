"كلمات" تقيم حفل توقيع كتاب "حكايات ثورة المنصورة" بالدقهلية

استضافت دار كلمات للنشر والتوزيع بالمنصورة، حفل توقيع كتاب "حكايات ثورة المنصورة"للكاتبة الصحفية سوزان مرمر، والذى يروى أحداث الثورة فى مدينة المنصورة.

حضر الحفل مجموعة من شباب الثورة والنشطاء بالمنصورة، فضلا عن بعض الكتاب والنقاد منهم ماجدة سيدهم الناقدة الأدبية، وحازم نصر الكاتب الصحفى بأخبار اليوم.

من جانبها أكدت الناقدة الأدبية ماجدة سيدهم، أن الكتاب ليس أدبيا وإنما هو توثيق هام لأحداث الثورة فى مدينة المنصورة والمرحلة الانتقالية الأولى للثورة، موضحة أن الكاتبة رصدت حكايات توثيق للثورة المصرية فى 25 يناير والمرحلة الانتقالية والانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة، ووثقت الأحداث الخبرية المهمة فى المدينة.

وأشارت ماجدة سيدهم، إلى أن العمل هو بداية لمشروع توثيق أحداث الثورة فى المنصورة، ولن يقف عند هذه الأحداث، حيث إن الجزء الثانى من المشروع لابد أن يوثق أحداث العام الحالى وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والانقسامات داخل

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