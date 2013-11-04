الثلاثاء.. العاملون بـ"فاركو" يتظاهرون احتجاجا على غلقها بالإسكندرية

أعلن العاملون بشركة "فاركو" للأدوية، تنظيمهم وقفة صامتة، أمام فندق سان استيفانو بالإسكندرية، وذلك بالتزامن مع ندوة تعقد بالفندق، يتحدث خلالها الدكتور شريف حسن عباس، رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات "فاركو" للأدوية، عن تأثير القيم الإسلامية فى حل النزاعات المؤسسة، حيث اتهم العاملون الداعون للوقفة "عباس"، بأنه يفعل عكس ما سيتحدث عنه فى الشركة التى يترأسها.

ترجع أصول المشكلة إلى يوم الثلاثاء الماضى وهو اليوم المقرر لنزول العلاوة الدورية، على أساسى المرتب، من كل عام، وتبلغ 17% من المرتب الأساسى ومجمع العلاوات، بالإضافة إلى زيادات أخرى فى دفعة "الأرباح" والتى تبلغ 12 ضعفا المرتب الأساسى، ومجمع العلاوات حيث أصدر رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات قرارا بتفعيل قرار جديد. بمنح العلاوة بشكل تدريجى تبعا للمرتب الأساسى للعامل، بالإضافة إلى عدم منح الزيادة فى دفعة الأرباح عن العام الماضى.

رفض العاملون القرار، وتم إيقاف العمل بشركات المجموعة بشكل جزئى.. وتفاوض أعضاء النقابة العمالية لمجموعة الشركات، مع د. شيرين حسن عباس حلمى، إلا أنه رفض التفاوض وقال: "اوعوا تفتكروا الزمن ده.. زى الزمن إللى فات، وانتوا مش هتاخدوا حاجة.. وهرجع اللى أخدتوه منى قبل كده. ولو فكرتوا تعملوا حاجة هاسجنكم".

واستمر إيقاف العمل بشكل جزئى حتى يوم الخميسن وحضرت لجنة من مكتب العمل لمعاينة الوضع داخل الشركة، وتم تعليق الاعتصام حتى يوم السبت 2 نوفمبر.

وفى هذه الأثناء قام مدير عام الشركة المهندس طارق حلمى، بتفريغ كل مخازن الشركة من الأدوية ونقلها إلى شركة العامرية للأدوية، حتى يستمر البيع من هناك، ويوم الجمعة تم إبلاغ جميع رؤساء القطاعات بالمجموعة بأنه سيتم إغلاق الشركة للصيانة (وهو أمر لم يحدث منذ أنشئت الشركة)، وفوجئ العاملون بنزول إعلان بإحدى الجرائد يطلب عمالا وموظفين للشركة بالرغم من اكتفاء الشركة فى الوقت الحالى.

> أيضا تم إبلاغ العاملين بأن بلطجية الآن يحمون الشركة، وأنه فى حالة توجه العاملين إلى الشركة صباح اليوم سيتم القبض عليهم من الجيش والشرطة.

وبالفعل توجه حوالى 3000 عامل صباح السبت الماضى، إلى الشركة، ولم يجد العاملون أى بلطجية أو أى قوات جيش أو شرطة، ونظم العاملون وقفة سلمية أمام مقر الشركة الأم بالعامرية، وتم تحرير محضر من العاملين ضد رئيس مجلس الإدارة د. شيرين حسن عباس حلمى برقم 3844| 2\11\2014 إدارى بقسم ثان العامرية.

> وفى المقابل رد محامى مجموعة الشركات بمحضر يتهم فيه العمال بتكسير محتويات الشركة، وهو الأمر الذى يتعارض مع كون الشركة مغلقة من الأساس منذ يوم الجمعة الماضى.

وما زال حتى الآن 3000 عامل من المجموعة معتصمين أمام مقر الشركة الأم (شركة فاركو) بالعامرية بالإسكندرية، فى انتظار تدخل الدولة.