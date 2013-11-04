"اقنعنى شكراً".. مناظرة حول الحد الأدنى للأجور بالجامعة الأمريكية

تطلق مبادرة "اقنعنى شكراً" رابع حلقاتها من سلسلة المناظرات الاقتصادية باللغة العربية بعنوان: "يجب تطبيق حد أدنى للدخل للجميع فى مصر"، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وشركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC), وذلك الأربعاء الجارى، 6 نوفمبر2013.

وينقسم المتناظرون إلى فريقين، الفريق المؤيد لتطبيق الحد الأدنى للأجور يضم د. منال متولى، أستاذ الاقتصاد، جامعة القاهرة وأستاذ تامر وجيه، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فيما يمثل الفريق المعارض دكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأستاذ محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.