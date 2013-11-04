بالصور.. شباب 11 دولة عربية يتجولون بالقاهرة ويعربون عن شعورهم بالأمن

بعد نهاية فعاليات اليوم الثانى من اللقاء العاشر لشباب العواصم العربية والملتقى العربى للسياسات الشبابية، الذين تنظمهما وزارة الشباب فى الفترة 1-6 نوفمبر الجارى، قام شباب 11 دولة عربية من المشاركين فى الملتقيين، مساء أمس الأحد، بجولة سياحية حرة بمنطقة خان الخليلى والحسين وشارع المعز.

وانقسم الشباب العربى إلى مجموعات متفرقة قامت بالتنزه داخل أماكن الزيارة لمدة أربع ساعات متتالية بدأت من الخامسة مساءً، لمسوا فيها أهم المعالم التراثية التى تميز عاصمة المحروسة.

وأكد الشباب العربى على استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، وعدم شعورهم بأى خلل أمنى خلال جولتهم السياحية فى ظل عدم وجود أى فرد من الأمن معهم، مثنيين على حسن الاستضافة وحفاوة وكرم المصريين منذ استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى.

وأعرب المشاركون عن بالغ سعادتهم بتنفيذ الملتقيين العربيين هذا العام بمصر، مؤكدين إصرارهم على نجاح فعاليات الحدثين والخروج بتوصيات بناءة تدفع الوطن العربى إلى الأمام، وتحقق له التنمية فى مختلف المجالات.