أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. شباب 11 دولة عربية يتجولون بالقاهرة ويعربون عن شعورهم بالأمن

Google+ Print

بعد نهاية فعاليات اليوم الثانى من اللقاء العاشر لشباب العواصم العربية والملتقى العربى للسياسات الشبابية، الذين تنظمهما وزارة الشباب فى الفترة 1-6 نوفمبر الجارى، قام شباب 11 دولة عربية من المشاركين فى الملتقيين، مساء أمس الأحد، بجولة سياحية حرة بمنطقة خان الخليلى والحسين وشارع المعز.

وانقسم الشباب العربى إلى مجموعات متفرقة قامت بالتنزه داخل أماكن الزيارة لمدة أربع ساعات متتالية بدأت من الخامسة مساءً، لمسوا فيها أهم المعالم التراثية التى تميز عاصمة المحروسة.

وأكد الشباب العربى على استقرار الأوضاع الأمنية فى ، وعدم شعورهم بأى خلل أمنى خلال جولتهم السياحية فى ظل عدم وجود أى فرد من الأمن معهم، مثنيين على حسن الاستضافة وحفاوة وكرم المصريين منذ استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى.

وأعرب المشاركون عن بالغ سعادتهم بتنفيذ الملتقيين العربيين هذا العام بمصر، مؤكدين إصرارهم على نجاح فعاليات الحدثين والخروج بتوصيات بناءة تدفع الوطن العربى إلى الأمام، وتحقق له التنمية فى مختلف المجالات.

1.jpg

G52771125b40b9.jpg

G5277112606b47.jpg

G527711264e3dd.jpg

G52771126944f6.jpg

G52771126d8ab3.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط