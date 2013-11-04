أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«سلفاكير» يطالب بترحيل جميع مواطني جنوب السودان المتواجدين بالخرطوم

Google+ Print
«سلفاكير» يطالب بترحيل جميع مواطني جنوب السودان المتواجدين بالخرطوم «سلفاكير» يطالب بترحيل جميع مواطني جنوب السودان المتواجدين بالخرطوم

وجّه رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بضرورة الانتهاء من إجراءات ترحيل جميع المواطنين الجنوبيين المتواجدين بالخرطوم خلال ديسمبر القادم.

وأكد سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم، ميان دوت وول، وفقا لشبكة الشروق السودانية الأحد، إغلاق المعسكر الموجود بمنطقة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية ابتداء من الأحد، حيث تم الانتهاء من ترحيل الوفد الأخير من المواطنين الجنوبيين العائدين لدولتهم، والبالغ عددهم 2500 مواطن، متجهين لمقاطعات بحر الغزال الكبرى بجنوب السودان.

وأشاد بدور حكومة النيل الأبيض وأجهزتها المختلفة لمعاملتها الطيبة التي وجدها المواطنون الجنوبيون أثناء إقامتهم بكوستي لمدة ثلاث سنوات.

وكشف سفير جوبا بالخرطوم، عن انعقاد مؤتمر الولايات الحدودية بين الدولتين خلال ديسمبر المقبل، بهدف تقوية العلاقات بين الشعبين، مؤكدًا عزم سفارة دولة الجنوب بالخرطوم فتح قنصلية لها في مدينة كوستي.

ومن جانبه، أكد نائب والي النيل الأبيض محمد شنيبو، حرص قيادتي الدولتين على تقوية العلاقات بين الشعبين وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.

وقال «شنيبو» إن ولاية النيل الأبيض تسعى لإقامة علاقات نموذجية مع دولة الجنوب، خاصة أن الولاية لديها مصالح في الرعي والزراعة والتجارة والتواصل الاجتماعي والثقافي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية