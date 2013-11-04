«سلفاكير» يطالب بترحيل جميع مواطني جنوب السودان المتواجدين بالخرطوم

وجّه رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بضرورة الانتهاء من إجراءات ترحيل جميع المواطنين الجنوبيين المتواجدين بالخرطوم خلال ديسمبر القادم.

وأكد سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم، ميان دوت وول، وفقا لشبكة الشروق السودانية الأحد، إغلاق المعسكر الموجود بمنطقة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية ابتداء من الأحد، حيث تم الانتهاء من ترحيل الوفد الأخير من المواطنين الجنوبيين العائدين لدولتهم، والبالغ عددهم 2500 مواطن، متجهين لمقاطعات بحر الغزال الكبرى بجنوب السودان.

وأشاد بدور حكومة النيل الأبيض وأجهزتها المختلفة لمعاملتها الطيبة التي وجدها المواطنون الجنوبيون أثناء إقامتهم بكوستي لمدة ثلاث سنوات.

وكشف سفير جوبا بالخرطوم، عن انعقاد مؤتمر الولايات الحدودية بين الدولتين خلال ديسمبر المقبل، بهدف تقوية العلاقات بين الشعبين، مؤكدًا عزم سفارة دولة الجنوب بالخرطوم فتح قنصلية لها في مدينة كوستي.

ومن جانبه، أكد نائب والي النيل الأبيض محمد شنيبو، حرص قيادتي الدولتين على تقوية العلاقات بين الشعبين وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.

وقال «شنيبو» إن ولاية النيل الأبيض تسعى لإقامة علاقات نموذجية مع دولة الجنوب، خاصة أن الولاية لديها مصالح في الرعي والزراعة والتجارة والتواصل الاجتماعي والثقافي.