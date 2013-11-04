الملك يرعى المؤتمر الدولي للطرق في الرياض .. الأحد المقبل

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، رئيس مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة أن نجاح الجائزة ورسوخ عالميتها جعل كثيراً من دول العالم تطلب استضافة حفل تكريم الفائزين بها، "ونحن سعداء بذلك ونطمح إلى إقامة حفل الجائزة كل عام في إحدى العواصم والمدن العالمية للتعريف بالجائزة ومجالاتها وأهدافها في دعم الحوار بين الثقافات".

إلى ذلك، يشمل الملك عبدالله برعايته الأحد المقبل، انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل والاتحاد الدولي للطرق ويستمر خمسة أيام، وقال أمين منطقة الرياض رئيس الاتحاد الدولي للطرق رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المهندس عبدالله المقبل: إن نحو 2000 شخصية من المختصين والخبراء والمهتمين من مختلف أنحاء العالم يشاركون في المؤتمر الذي ستتمحور مناقشاته حول سياسات واقتصاد النقل وأمن الطرق والأرصفة والمواد والنقل المستدام والتنقل المتكامل وأنظمة النقل الذكية بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للتنمية.