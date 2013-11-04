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ولي العهد يستقبل رئيس هيئة المساحة وسفير أذربيجان ورئيس «مكافحة الفساد» بالكويت

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ولي العهد يستقبل رئيس هيئة المساحة وسفير أذربيجان ورئيس «مكافحة الفساد» بالكويت ولي العهد يستقبل رئيس هيئة المساحة وسفير أذربيجان ورئيس «مكافحة الفساد» بالكويت

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس رئيس الهيئة العامة للمساحة مريع بن حسن الشهراني وكبار المسؤولين بالهيئة الذين قدموا للسلام على سموه. و حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.

كما استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة راسم رضى ييف. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، بحضور الأمير محمد بن سلمان.

كما استقبل ولي العهد أمس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت عبد الرحمن بن نمش النمش والوفد المرافق له. وتم خلال الاستقبال التأكيد على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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