إصدار دليل لتحسين معيشة الممارسين الصحيين السعوديين

أصدرت وزارة الصحة دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين العاملين فيها، ويهدف الدليل إلى تقديم معلومات مفصلة عن الرواتب والبدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية أو العاملين على برامج التشغيل الذاتي في الوزارة. وقد عبر وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على ما يحظى به منسوبو القطاع الصحي من دعم كريم واهتمام متواصل، وحرصه – يحفظه الله - على تهيئة كافة السبل لهم لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه وبما ينعكس على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ويعتبر هذا الإصدار الأول تتويجا للقرارات الصادرة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للممارسين الصحيين السعوديين وتوفير كل السبل لاستقطاب الكفاءات والخبرات المميزة والنادرة منهم والمحافظة عليهم.

وقد تصدر الدليل كلمة لوزير الصحة قال فيها : "إن المملكة حققت ولله الحمد العديد من المنجزات والمكتسبات لتحسين المستوى المعيشي للممارسين الصحيين السعوديين، مشيراً إلى العديد من القرارات التي صدرت بهذا الشأن مثل تحديد سلم الرواتب والبدلات وجميع الحقوق والمزايا المالية حيث يمثل الكادر الصحي الجديد نقلة في سلم رواتبهم، والذي تقوم فكرته الأساسية على مبادئ العدل والمساواة في المزايا المالية بين القطاعات الصحية كافة، كما يأخذ في عين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالخبرة والندرة والتميز ما يزيد القدرة التنافسية للوزارة لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها".

وتمنى أن يكون هذا الدليل خير معين للعاملين في المجال الصحي والمختصين للاطلاع على كافة الحقوق والمزايا التي أقرتها الدولة للممارسين الصحيين السعوديين.

من جانبه أشار المشرف على الدليل، مستشار وزير الصحة لشؤون المناطق الدكتور علي بن قاسم القحطاني الى أن هذا الإصدار يهدف إلى تسهيل المهمة أمام الممارسين الصحيين الحاليين أو المعينين حديثاً للحصول على تفاصيل واضحة لحقوقهم ومزاياهم المالية، لافتاً إلى أن هذا الدليل تم إعداده من خلال جمع وتفصيل الوثائق والقرارات التي صدرت في هذا الشأن علاوة على مراجعته وتدقيقه مع إدارات الوزارة ذات العلاقة. وأشار إلى أن الدليل يحتوي على فصلين رئيسيين، يتضمن الأول التعريفات والأحكام العامة ومجموعات وفئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والدرجات الإضافية، إضافة إلى استعراض شامل للحقوق والمزايا المالية للسعوديين المعينين على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية بوزارة الصحة، ويشمل سلم الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت المصاحبة للراتب الشهري إضافة إلى البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا المالية.

في حين يختص الفصل الثاني باستعراض الحقوق والمزايا المالية للسعوديين المشمولين بسلم أجور الممارسين الصحيين العاملين على برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة حيث يشمل الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا المالية.