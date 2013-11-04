2000 متخصص يناقشون ملفات عن طرق المستقبل الذكية.. في مؤتمر عالمي بالرياض

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- تستضيف العاصمة الرياض، والمقرر الأحد من الأسبوع القادم ؛ فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق والذي تنظمه أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل والاتحاد الدولي للطرق ويستمر خمسة أيام.

وأوضح أمين منطقة الرياض رئيس الاتحاد الدولي للطرق رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن حضورالمؤتمر يقارب ال 2000 شخصية من المختصين والخبراء والمهتمين من مختلف أنحاء العالم ؛ يناقشون من خلال جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات التي تهم المجتمعات المدنية لبناء طرق ذكية تلبي الاحتياجات المستقبلية وتسهم في ازدهار ونمو مستدام لاقتصاديات الدول. وكشف رئيس الاتحاد الدولي للطرق أن المؤتمر سيتناول أحد عشر محوراً رئيسيا حول سياسات واقتصاد النقل، وأمن الطرق والأرصفة والمواد، والنقل المستدام والتنقل المتكامل وأنظمة النقل الذكية، وأمن النقل من خلال تخفيف آثار الكوارث والتعافي منها، بالإضافة إلى إدارة الوصول وبناء وتشغيل الطرق والأنفاق وسياسة تمويل الطرق من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنقل المدني والعام. إضافة إلى جلسات تنفيذية حيث تتناول مواضيع وقضايا معينة يواجهها قطاع الطرق بالإضافة الى جلسات تقنية وجلسات ذات اهتمام خاص حيث تقوم على تسليط الضوء على كبار الخبراء العالميين حسب مناطقهم ومحاورتهم.

واختتم المهندس المقبل تصريحه معبراً عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته المؤتمر ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز على دعمهم ورعايتهم لكل ما من شانه أن يسهم في بناء وطننا ودعم مسيرة النماء في المملكة.