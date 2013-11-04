ماذا يقول الإعلاميون والفنانون عن إيقاف برنامج باسم يوسف؟

لا تزال أصداء إيقاف برنامج "البرنامج" لباسم يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي حيث أجمع الكثيرون على رفض هذا الإلغاء واعتباره تقييداً للحرّيات الإعلاميّة.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل قال المستشار مرتضى منصور في اتصال هاتفي بقناة "الفراعين" مع المذيع أحمد عبد العزيز، إنه عقب الحلقة الماضية اتصل هاتفياً برئيس القناة المهندس محمد الأمين وأفهمه أن انتقاد باسم للمعزول مرسي "لأنه شخص تافه ولا يجدي أن يفعل ذلك مع السيسي والمؤسسة العسكرية" بحسب مرتضى، الذي أوضح أنه تقدم ببلاغ للنّائب العام وللمدّعي العسكري ضد باسم يطالب بإيقاف البرنامج، وأن قراراً صدر بالفعل بإيقاف البرنامج يوم الأحد قبل الماضي، لكن حازم الببلاوي رئيس الوزراء تدخّل لمنع صدور هذا القرار واستمرار عرض البرنامج.

الفنانون متضامنون

وقد أثار وقف البرنامج ردود أفعال واسعة النطاق في الوسط الفني حيث قالت غادة عبد الرازق على تويتر:"اللهم لا شماتة"، أما أمير كرارة فكتب على حسابه الشخصي على "فيس بوك":" خرفان السيسي وخرفان الأخوان فرحانين، يكفي لك يا باسم أن عمر ما حد فرح فيك غير إما يكون خروف".

وقال المطرب والممثل كريم أبو زيد:" بعد وقف برنامج باسم يوسف أحب أقول للسيسي الخروف مرسي معملهاش، حلقة اليوم التي تم منع عرضها كانت فقرة لانتقاد بعض الشخصيات الذين كانوا في الحلقة الأولى والفقرة الثانية عن قناة الجزيرة والإعلام ولا يوجد شيء خارج حتى يتم إذاعة الحلقة".

وقالت جيهان فاضل على تويتر:"قناة cbcتقرر وقف إذاعة برنامج "البرنامج" لــ ‫‏باسم يوسف‬، قرار خطأ من إدارة ‫‏القناة،‬ أترك المشاهد يقرر يتفرج على البرنامج ولا لا".

وكتب عمرو واكد على تويتر "لو فكرنا إن المشكلة هي إن أصحاب منابر الإعلام هم أول من لا يؤمنوا بحرية الإعلام ممكن نبتدي نلاقي حلول".

مع وضد

أما الإعلامية رولا خرسا فقد رفضت تهكم باسم على السيسي وأيدت وقف البرنامج وكتبت على حسابها الشخصي على تويتر قائلة:"شخصيا أرى أن هذا التصرف جانبه الصواب هو يشتم السيسي أو يشتم السي بي سي لا؟.. الاتنين مرفوضين.. بس خطأ إن القرار يكون عند شتيمة القناة.. لان اللي مش عارف الكواليس حيقولك الجيش هو اللي منع".

أما الإعلامي عمرو أديب فكتب "انا ضد إغلاق برنامج باسم وضد إغلاق أي برنامج حتى لو كان الشيف شربيني.. لقد شربت من نفس الكأس من قبل واعرف بالضبط معني المنع".