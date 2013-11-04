الرياضيون يحتاجون إلى الإعداد النفسى وليس البدنى فقط

الإعداد النفسى أصبح أحد الأمور الهامة فى حياتنا فى ظل الضغوط النفسية التى نمر بها جميعا.

قال الدكتور أحمد شلغم- كلية التربية الرياضية بالعريش، إن الرياضيين يحتاجون للإعداد النفسى حتى يمتلكون القدرة على مواجهة متطلبات التدريب الشاق، إضافة لما يدور فى رأسه من أفكار متضاربة حول كفاءته ومستوى الخصم وإرضاء المدرب وغيرها من الضغوط الأخرى.

وأشار شلغم إلى أن التدريب الرياضى يهدف إلى إعداد اللاعبين إعدادا متكاملا فى كافة الجوانب البدنية والمهارية والخططية والنفسية والمعرفية والفسيولوجية، حيث إن الإخلال بأى من هذه الجوانب يعتبر إخلالاً بالحالة التدريبية ككل مما يعكس ذلك على حالة اللاعب.

وأكد شلغم على أهمية الإعداد النفسى للاعبى كافة الأنشطة الرياضية المختلفة بصفة عامة ولاعبى كرة القدم بصفة خاصة، وذلك لإعداد اللاعبين إعدادا شاملا لكى يحقق أعلى المستويات الرياضية، مشيرا إلى أن النوادى الرياضية فى مصر لا تهتم بوجود أخصائى نفسى رياضى وهو الشخص الذى يقوم بتعليم اللاعبين المهارات العقلية والنفسية التى تسهم فى مواجهة الاستثارة والقلق والضغوط النفسية وتهيئة وإعداد اللاعبين نفسيا قبل الاشتراك فى المنافسات، وكذلك الإسهام فى سرعة إتقان المهارات الحركية والبدنية والخططية.