الزمالك يطلب حضور 4000 من مشجعيه في نهائي الكأس

تقدم الزمالك بطلب إلى اتحاد الكرة للسماح بـ4000 من مشجعيه بدعم الفريق من ملعب الجونة في نهائي كأس مصر.

الزمالك وصل لنهائي الكأس بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف عصر يوم الأحد في ملعب الجونة.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة الذي تأهل بعد عبور حاجز الإسماعيلي باستخدام ركلات الترجيح.

وكلف كمال درويش الرئيس المؤقت لنادي الزمالك عضو مجلس الإدارة أيمن يونس بتولي مهمة التنسيق للنهائي.

وقال أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "ما يهمنا حاليا هو السماح للجماهير بحضور النهائي".

وتابع "تقدمنا بطلب لاتحاد الكرة حتى يحضر 4000 من مشجعينا المباراة، التي غالبا ما ستقام على أرض الجونة".

وكان حازم إمام لاعب الزمالك قد طلب نقل المباراة من ملعب الجونة إلى القاهرة، بسبب سوء حالة الأرض هناك.

وعقب يونس "يا ريت".

ثم استدرك "لكننا نعرف ظروف البلاد ونرغب في مساعدة الأمن، ولهذا لن نمانع أي قرار وإن كان الللعب في القاهرة أفضل بلا شك".

وأضاف "لكن لو قرر الأمن خوض النهائي في الجونة سنوافق، الأهم حاليا هو حضور الجماهير".