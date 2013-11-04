ضبط 24 سوري أثناء محاولة هجرة غير شرعية عبر ميناء الصيد ببورسعيد

ألقت قوة مشتركة من مخابرات و قوات حرس الحدود القبض علي 24 سوريا إثناء محاولتهم الهجرة غير شرعية عبر ميناء الصيد ببورسعيد .

و كانت قوات حرس الحدود قد رصدت تواجد أشخاص بالهبش المتواجد علي سور ميناء الصيد و بالقرب من الحاجز الغربي للمجري الملاحي لقناة السويس ، و علي الفور تم رصد المجموعة ، و في الوقت المناسب بعد رصدهم و التأكد بأنها محاول هروب إلي المجري الملاحي قامت قوة مشتركة من مخابرات و قوات حرس الحدود بالقبض عليهم و تبين أن هم 15 رجلا و ثلاث سيدات و ست أطفال و انهم من سوريا الشقيقة .

وبمواجهتهم أفادوا أنهم فى طريقهم إلى السفر بطريقة غير شرعية الى ايطاليا عبر شاطئ بورسعيد عن طريق احد مراكب الصيد المتواجدة بمنطقة الحاجز الغربي لهيئة قناة السويس .

استدعت مخابرات حرس الحدود العميد حسام عبد الحميد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد ، و الذي أكد المتهمين أمامه انهم مقيمين فى الإسكندرية و اتفقوا مع احد السماسرة من منطقة ميامى بالإسكندرية على مساعدتهم فى السفر لأوروبا نظير دفع ثلاثة الاف دولار للفرد وتحدد موعد السفر اليوم الاثنين علي احد مراكب الصيد التي تم إعدادها لذلك .

و أكد المتهمين فى اعترافاتهم أنهم التقوا بمندوب السمسار والذي اصطحبهم الى ميناء الصيد ببورسعيد وتم اخفائهم داخل الهيش بجوار سور نادى الصيد حتى تم القاء القبض عليهم .

تحرر محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات.