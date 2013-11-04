مقتل عضو بكتائب القسام فى "مهمة جهادية" بدير البلح

ونعت كتائب القسام فى بيان صحفى الليلة، على موقعها الإلكترونى، "الشهيد القسامى محمد محمود سليمان التلبانى (21 عاماً) من مخيم المغازى وسط قطاع غزة، والذى ارتقى إلى العلا شهيداً أمس الأحد، خلال مهمة جهادية، وقد جاءت شهادته بعد مشوار جهادى عظيم ومشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية".

وقالت مصادر طبية، إن التلبانى وصل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" فى المحافظة الوسطى مساء أمس جثة هامدة.

وكان أربعة من عناصر كتائب القسام قد استشهدوا ليل الخميس- الجمعة، إثر تصديهم لتوغل جنود سلاح الهندسة الإسرائيلية ومعهم قوات من لواء جفعاتى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، من أجل العمل على تفجير نفق المقاومة المكتشف منذ ثلاثة أسابيع، من جهته الفلسطينية.