بالصور.. مندوب لوزير الداخلية يقدم العزاء لأسر شهداء كمين المنصورة

أوفد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمس الأحد، العميد أيمن الهنداوى، بالعلاقات الإنسانية، نيابة عنه، لزيارة أسر شهداء الدقهلية، الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر، فى حادث كمين المنصورة، الذى وقع فجر الاثنين الماضى، وهم الشهيد أمين مساعد أحمد عبد المحسن بمسقط رأسه (كفر على بدرة، مركز ميت غمر)، الشهيد أمين شرطة محمد صفوت، بمسقط رأسه (صهرجت الصغرى، مركز أجا)، الشهيد أمين شرطة شريف سعد بمسقط رأسه (عزبة اسكندر، مركز المنصورة).

ووجه وزير الداخلية، بالاهتمام بأسر الشهداء وتلبية جميع احتياجاتهم، وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا فى توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء وأبنائهم.

من جانبه، أناب اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، اللواء أحمد الجندى، مساعد مدير الأمن، والمقدم أحمد عبد السميع، والمقدم محمد رفعت، بقسم العلاقات بالمديرية، وأعضاء مجلس إدارة نادى أفراد الشرطة بالدقهلية، لمرافقة مندوب وزير الداخلية فى تقديم واجب العزاء وتقديم دروع تذكارية إلى أسر الشهداء وتكريمهم ماديا ومعنويا.